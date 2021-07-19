عشية العيد.. ارتفاع ضحايا تفجير ببغداد لـ22 قتيلا و47 جريحا

الأناضول -

- وفق مصدر طبي حكومي

- الانفجار وقع داخل سوق شعبي مكتظ شرقي بغداد أثناء تبضع الناس حاجيات العيد

ارتفعت إلى 22 قتيلا و47 جريحا حصيلة التفجير الذي استهدف، الإثنين، متبضعين لعيد الأضحى في أحد أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر طبي حكومي.وقال المصدر، وهو من دائرة صحة بغداد، لمراسل الأناضول، إن الانفجار الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر خلف وفق حصيلة غير نهائية 22 قتيلا و47 جريحا.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن وزارة الصحة استنفرت كل طواقمها في المستشفيات لاستقبال ضحايا الانفجار ومعالجة الجرحى.وكانت الحصيلة السابقة تشير لمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري للأناضول.وأكدت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع العراقية، في بيان مقتضب، حدوث التفجير، ووقوع قتلى وجرحى بسببه، دون تقديم حصيلة فورية.ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الساعة 17:10 ت.غ، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء هكذا عمليات.من جانبه، قال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الأخير أمر بتوقيف قائد القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين سوق الوحيلات.كما أمر الكاظمي، وفق المصدر ذاته، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد (التابعة للجيش) بالحادث".وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.