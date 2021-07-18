الهند.. مصرع 24 جراء فيضانات مومباي

الأناضول -

لقي 24 شخصا مصرعهم، الأحد، إثر انهيارات أرضية وفيضانات اجتاحت مدينة مومباي الساحلية غربي الهند، بحسب إعلام محلي.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن أمطارا غزيرة هطلت في الساعات الأولى من الأحد، وتسببت بفيضانات عارمة وانهيارات أرضية.وأوضحت أن 24 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب أشخاص آخرون في 3 حوادث منفصلة من الانهيارات الأرضية.وأوضحت أن 17 قضوا إثر انهيار جدار في قرية ماهول، لافتة أن الحوادث كلها وقعت في الضواحي.وقالت الصحيفة إن عمليات الإنقاذ مستمرة في المدينة التي تشهد اكتظاظا سكانيا هائلا بنحو 13 مليون نسمة.