المغرب..الصحة تحذر من انتكاسة الوضع الوبائي لجائحة كورونا

عقب تسجيل 43 حالة ناتجة عن المتحور دلتا في أربع جهات وتسارع الحالات الجديدة للأسبوع الثاني على التوالي

حذرت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، من انتكاسة الوضع الوبائي لجائحة "كوفيد-19"، بعدما سجلت ارتفاعا متسارعا في عدد الإصابات الجديدة.جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة المغربية تلقت الأناضول نسخة منه.وقالت الوزارة "للأسبوع الثاني على التوالي، سجلت المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي ارتفاعا متسارعا في عدد الحالات الجديدة المؤكدة بكوفيد-19، وكذا ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة".وأضافت أن الأمر ينذر بـ"انتكاسة وبائية جديدة في حال استمرار لامبالاة المواطنين واستهتارهم وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والحاجزية".وأردف البيان أن الوضع "المقلق" يأتي في سياق رفع القيود عن السفر الدولي وإعادة استئناف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية مع الرفع المتقدم لقيود الحجر الليلي والتنقلات الداخلية.وأكد المصدر ذاته أنه "لتجنب اللجوء إلى تشديد الإجراءات، فإن وزارة الصحة تحذر المواطنين من الاستهانة بهذا الخطر المحدق ببلادنا، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى".وتابع "حيث سجلت منظومة اليقظة مجموعة من الحالات الناتجة عن السلالات المتحورة لفيروس السارس كوف من بينها 43 حالة ناتجة عن المتحور دلتا في أربع جهات بالمغرب".ولاحظت الوزارة وجود "تراخ تام بل انعدام احترام التدابير الاحترازية والوقائية السهلة والبسيطة وغير المكلفة، بالرغم من التنبيهات المستمرة لوزارة الصحة".كما أكدت أن أخذ جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "لا يمنع من حمل ونقل الفيروس، كما أن المناعة الجماعية تستوجب تلقيح أزيد من ثلثي الساكنة على الأقل، وبالتالي لابد من الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية، بالنسبة للأشخاص الملقحين وغير الملقحين".ودعت المواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية من تباعد اجتماعي وتفادي التجمعات غير الضرورية؛ والارتداء السليم للكمامة؛ وعدم لمس الفم والأنف والعينين قبل تعقيم اليدين؛ بالإضافة إلى الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.