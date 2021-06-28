يورو 2020.. إسبانيا في ربع النهائي بفوز مثير على كرواتيا





بعد التمديد بخمسة أهداف لثلاثة على ملعب "باركن ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ 16..

حجزت إسبانيا مقعدا لها في ربع نهائي أمم أوروبا "يورو 2020" إثر فوزها المثير على نظيرتها كرواتيا بخمسة أهداف لثلاثة، الإثنين، على ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاغن، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.لجأت إسبانيا للهجوم وفرضت أفضليتها على أرض الملعب منذ الدقائق الأولى، وأهدر لاعب الوسط كوكي فرصة محققة للتسجيل عندما انفرد بالمرمى وسدد كرة ضعيفة أبعدها الحارس عند الدقيقة 16.واستمر النهج الهجومي لكتيبة المدرب لويس إنريكي واستمر معه مسلسل الفرص الضائعة، لتأتي المفاجأة مع حلول الدقيقة 20، حين أعاد بيدري رودريغز كرة من منتصف الملعب إلى زميله الحارس أوناي سيمون، الذي فشل في استقبالها لتكمل طريقها نحو الشباك هدفا معاكسا لكرواتيا.منتخب "لاروخا" استطاع أن يستوعب صدمة الهدف سريعا وعاد لتهديد مرمى خصمه إلى أن تمكن بابلو سارابيا من إدراك التعادل في الدقيقة 38، مستثمرا كرة وصلته داخل منطقة الجزاء سددها قوية عانقت الشباك.ومع بداية الشوط الثاني، ظهرت النوايا الهجومية للمنتخب الكرواتي الذي بدأ اللقاء مدافعا، وحاول لوكا مودريتش صناعة الفرص لزملائه في خط الهجوم، غير أن الدفاع الإسباني بقيادة غارسيا ولابورت كان متيقضا وأفشل كل محاولات الاختراق ضده.بالمقابل واصل الإسبان زحفهم نحو مناطق الخصم، ونجحوا في تسجيل هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 57، من هجمة منظمة وصلت الكرة من خلالها بتمريرة عرضية إلى المتقدم سيزار أزبيليكويتا الذي قابلها برأسية محكمة سكنت المرمى الكرواتي.وعقب قلبها النتيجة لصالحها، سيطرت إسبانيا بالمطلق على المباراة وعززت تفوقها بهدف ثالث أحرزه فيران توريس في الدقيقة 76 بعدما هيأ لنفس كرة طويلة أرسلها له مواطنه باو توريس ووضعها بذكاء عن يمين الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.وأشعل المهاجم ميسلاف أورسيتش الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسجيله هدفا ثانيا لمنتخب بلاده كرواتيا عند الدقيقة 85، مستغلا حالة دربكة في دفاع إسبانيا ليُدخل الكرة المرمى بسهولة.وبينما كانت الجماهير الإسبانية تنتظر صافرة النهاية، أعاد ماريو باساليتش كرواتيا لأجواء المنافسة بإحرازه هدف ثالث عدل به الكفة برأسية أخرى جميلة ذهبت بالمباراة إلى الأشواط الإضافية.ودخل الطرفان الشوط الإضافي الأول بتبادل ممتع للفرص مع خطورة أكبر للكروات، لكن النجاعة كانت للإسبان الذين خطفوا التقدم مجددا عن طريق هدف جميل للمهاجم ألفارو موراتا، أتبعه البديل ميكيل أوريازابال بهدف خامس، في الدقيقتين 10 و12.ولم يشهد الشوط الإضافي الثاني أي تغيير على مستوى النتيجة، رغم وجود بعض المحاولات من جانب منتخب كرواتيا، استطاع موراتا ورفاقه السيطرة عليها والخروج ببطاقة التأهل.وتلعب إسبانيا في دور الربع نهائي مع المتأهل من لقاء فرنسا وسويسرا يوم الجمعة 2 تموز/يوليو القادم على ملعب كريستوفسكي" في سان بطرسبورغ الروسية.