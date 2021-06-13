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الصين.. مصرع 12 في انفجار خط للغاز في منطقة سكنية

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 09:20 قراءة: 0 د, 19 ث
الأناضول - أعلنت السلطات الصينية، الأحد، مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 100 إثر انفجار خط للغاز في مدينة هوبي وسط البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية (رسمية) عن السلطات المحلية قولهم إن الانفجار وقع في منطقة سكنية بمقاطعة تشانغوان، صباح اليوم، ما تسبب بمصرع 12 ومحاصرة عدد كبير من الناس.


وأضاف المصدر أن الحادث تسبب أيضا في إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، بينهم 39 حالتهم خطيرة.

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