الصين.. مصرع 12 في انفجار خط للغاز في منطقة سكنية

الأناضول -

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 100 إثر انفجار خط للغاز في مدينة هوبي وسط البلاد.ونقلت وكالة شينخوا الصينية (رسمية) عن السلطات المحلية قولهم إن الانفجار وقع في منطقة سكنية بمقاطعة تشانغوان، صباح اليوم، ما تسبب بمصرع 12 ومحاصرة عدد كبير من الناس.وأضاف المصدر أن الحادث تسبب أيضا في إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، بينهم 39 حالتهم خطيرة.