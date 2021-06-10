صدور حكم بالسجن 4 أشهر بحق الشخص الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون

وكالات -

أصدر القضاء الفرنسي حكمه بالسجن 4 أشهر بحق المدان بـ"صفع" الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.وألقت السلطات الفرنسية، أول أمس الثلاثاء، القبض على شابين على خلفية صفع أحدهما بقوة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولة في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا.ونقلت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ لها، أن المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث، قال أن السلطات أوقفت رجلين يبلغان من العمر 28 عاما، أحدهما الرجل الذي وثقت الكاميرات لحظة صفعه الرئيس الفرنسي أمام حشد من الناس.في ذات الصدد، ذكر موقع "روسيا اليوم"، نقلاً عن وسائل إعلام فرنسية، أن القضاء أصدر حكما بسجن تاريل لمدة 18 شهرا، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر، يقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناسب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع"، واتهم تاريل الحكومة الفرنسية بعدم الإصغاء إلى مطالب الشعب وخاصة حركة "السترات الصفراء".كما أكد المتهم أنه، قبل عدة أيام من الواقعة المدوية، كان يدرس إمكانية رشق ماكرون بالبيض أو رمي كعكة إلى وجه الرئيس، وأكد المدعي العام لمنطقة فالنس، أليكس بيرين أن شخصا آخر على علاقة بهذا المتهم تم إيقافه الثلاثاء الماضي، وهو يدعى آرثر، وسيصدر بحقه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بتهم متعلقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة عثر عليها في منزله.وقد أثارت حادثة صفع ماكرون جدلا واسعا واعتبرتها الحكومة "تصرفا معزولا"، ودانتها كل الطبقة السياسية في البلاد معتبرة إياها بادرة خطيرة تمس بالديمقراطية.