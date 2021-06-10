كورونا.. جواز السفر الرقمي يدخل الخدمة رسميا خلال أسابيع

الأناضول -

وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وجواز السفر المذكور هو تطبيق رقمي يرصد اختبارات كورونا وتلقي التطعيمات



أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن جواز السفر الرقمي الصحي الخاص برصد كورونا، سيبدأ تفعيله رسميا في غضون أسابيع قليلة، في محاولة لإنعاش الطلب الضعيف على السفر العالمي.وقال ويلي والش، مدير عام "إياتا" في مؤتمر افتراضي تابعه مراسل الأناضول، الخميس، إنه سيتم العمل بجواز السفر الرقمي بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار التي تقوم بها حالياً شركات الطيران العالمية.وحسب والش، فإن جواز السفر العالمي، عبارة عن تطبيق إلكتروني، لمساعدة المسافرين على إدارة رحلاتهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية متعلقة باختبارات أو لقاحات كورونا.وقال مدير عام الاتحاد: "تقوم عدد من الدول حاليا برفع القيود وإعادة فتح السفر والسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود الأمر".واعتبر أن الحلول الرقمية "مهمة جدا في تجاوز الأزمة، لتجاوز ساعات الانتظار التي قد تصل إلى 8 ساعات بالرحلة الواحدة".وفي وقت سابق، حذر "إياتا"، من فوضى محتملة في المطارات العالمية وتأثيرات شديدة، ما لم تتحرك الحكومات بسرعة لاعتماد جواز السفر الصحي الرقمي.وسجل الطلب العالمي للسفر الجوي انهيارا خلال العام الماضي بنسبة انكماش فاقت 90 بالمئة ببعض الأشهر، بسبب مخاوف التعرض للإصابة بفيروس كورونا.وقطاع السفر من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024، وفق لـ"إياتا".​​​​​​​