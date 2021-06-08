الأناضول -

صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم السجن المؤبد بحق القائد الصربي السابق راتكو ملاديتش الملقب بـ"جزار البوسنة".وسبق أن حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) في عام 2017، بالسجن المؤبد على ملاديتش، ليأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، بالمصادقة على حكم السجن المؤبد.وأدانت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي القائد الصربي السابق الذي أدين بـ10 بنود من 11 واردة في لائحة الاتهام، وبموجب مادة "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلنت محكمة الجنائية الدولية، أنها ستصدر قرارها النهائي في قضية الزعيم السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، الملقب بـ"جزار البوسنة" في 8 يونيو/ حزيران 2021.ودخلت القوات الصربية، بقيادة ملاديتش، مدينة سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من جانب الأمم المتحدة.وارتكبت القوات الصربية، خلال أيام، مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 و70 عاما، وذلك بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين لها.​​​​​​​