20 شركة تونسية تشارك في معرض للعمارة والاستثمار بليبيا

الأناضول -

انطلقت فعالياته بطرابلس، الأحد، ويستمر حتى 9 يونيو

تشارك نحو 20 شركة تونسية في معرض متخصص بالعمارة والاستثمار، المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس.وافتتح معرض "سكاي لاين" السنوي الثالث، الأحد، ويستمر حتى 9 يونيو/حزيران الجاري، وفق بيان لشركة "أتاكس" (خاصة) المنظمة.وأعرب معز سويسي، مدير التصدير في إحدى الشركات التونسية المشاركة، عن تطلع الشركات التونسية إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.وقال سويسي للأناضول: "نأمل أن تأخذ الشركات التونسية مكانها في عملية بناء ليبيا الحديثة كباقي الشركات في السوق الليبية".وأشاد رجل الأعمال التونسي باستقرار الحالة الأمنية، التي وصفها بأنها "جيدة جدا".ودعا سويسي الشركات التونسية إلى "الإقبال على عرض منتجاتها في السوق الليبية".ويعد المعرض محطة اقتصادية، و مقصدا مهما للمسؤولين وأصحاب ورجال الأعمال، والمتخصصين في مجال البناء.وفي 22 مايو/أيار الماضي، زار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي طرابلس على رأس وفد اقتصادي كبير ضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال، وبحث خلال الزيارة مع مسؤولين ليبيين سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين.​​​​​​​