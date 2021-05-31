   Saliha - Rabbi 3atani  

باريس وبرلين تطالبان واشنطن بـ"توضيحات" بشأن مزاعم تجسس

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 18:46 قراءة: 0 د, 27 ث
الأناضول -

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الولايات المتحدة والدنمارك إلى تقديم توضيحات بشأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية..



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الولايات المتحدة والدنمارك، الإثنين، إلى تقديم توضيحات بشأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن ماكرون قوله، إثر اجتماع وزاري فرنسي ألماني، "هذا غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضا بين حلفاء وشركاء أوروبيين".

وأضافت الشبكة أن ميركل أيدت لاحقا موقف ماكرون.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226687



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 01 جوان 2021 | 20 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:35 16:08 12:24 05:02 03:13
19°
 29° % 82 :الرطــوبة
تونــس 19°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
29°-1929°-2030°-2133°-2133°-23
  • Avoirs en devises
    20781,1

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,33111 DT        1$ =2,74200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   1164,1 MDT