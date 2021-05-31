الأناضول -

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الولايات المتحدة والدنمارك إلى تقديم توضيحات بشأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية..

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الولايات المتحدة والدنمارك، الإثنين، إلى تقديم توضيحات بشأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية.ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن ماكرون قوله، إثر اجتماع وزاري فرنسي ألماني، "هذا غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضا بين حلفاء وشركاء أوروبيين".وأضافت الشبكة أن ميركل أيدت لاحقا موقف ماكرون.