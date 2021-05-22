بايدن: لا سلام دون اعتراف منطقة الشرق الأوسط بوجود إسرائيل

الأناضول -

واشنطن - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي له، الجمعة، أنه ليس هناك أي تغيير في التزامه بدعم إسرائيل، وأن الحزب الديمقراطي لا يزال يدعمها.واعتبر بايدن أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.وقال إنه "يصلي" من أجل صمود الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.وأضاف بايدن موضحًا أنه يسعى لتخصيص حزمة مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة.وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرًا بتوقيت فلسطين.وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".