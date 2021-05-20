بوصيان يواصل الهذيان

باب نات -

بعد انتهاء مشوار البطولة بسلام رغم الضغط العصبي الرهيب الذي رافق هذا الاسبوع الصعب لدى كل للفرق المعنية بالنزول ،، أطل رئيس اللجنة الاولمبية ليستغل منبرا سياسيا في قناة الحوار التونسي من أجل محاولة ارباك الاوضاع و تجييش الجمهور و إثارة احباء الفرق التي فقدت حظوظها في البقاء متجاهلا رسالة الرياضة الأخلاقية و قيمها النبيلة خاصة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها تونس .. و عاد كالعادة الى مهاجمة رئيس الجامعة وديع الجريء و وزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي التي لم تسلم منه ،، و طبعا لابد للنجاح من أعداء حيث لم يستطع التحكم في انفعالاته و غرائزه و أطلق العنان للسانه ليقول ما لم يستطع عليه صبرا.نجاح وديع الجريء محليا و قاريا زاد في تهوّر بوصيان ،، و الأداء الناجح للسيدة سهام العيادي على رأس الوزارة أنساه الروح الأولمبية ..