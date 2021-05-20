   Abdelhalim - الوطن الكبير  

بوصيان يواصل الهذيان

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 11:20 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - بعد انتهاء مشوار البطولة بسلام رغم الضغط العصبي الرهيب الذي رافق هذا الاسبوع الصعب لدى كل للفرق المعنية بالنزول ،، أطل رئيس اللجنة الاولمبية ليستغل منبرا سياسيا في قناة الحوار التونسي من أجل محاولة ارباك الاوضاع و تجييش الجمهور و إثارة احباء الفرق التي فقدت حظوظها في البقاء متجاهلا رسالة الرياضة الأخلاقية و قيمها النبيلة خاصة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها تونس .. و عاد كالعادة الى مهاجمة رئيس الجامعة وديع الجريء و وزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي التي لم تسلم منه ،، و طبعا لابد للنجاح من أعداء حيث لم يستطع التحكم في انفعالاته و غرائزه و أطلق العنان للسانه ليقول ما لم يستطع عليه صبرا.
نجاح وديع الجريء محليا و قاريا زاد في تهوّر بوصيان ،، و الأداء الناجح للسيدة سهام العيادي على رأس الوزارة أنساه الروح الأولمبية ..





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 226072

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 20 Mai 2021 à 13h 17m |           
هذا من الذين ساندوا اجراء المقابلات الرياضية مع الصهاينة،فاعتبره الكثيرون مطبّع....نتسائل الى متى سيواصل البقاء في منصبه،و على من انتخبه تحمل مسؤولية اقالته...في صورة اعتماد قانون تجريم التطبيع،سوف يجب من ياخذ مواقف مشابهة نفسه امام مسائلة القضاء....منذ شهر تقريبا،نلاحظ ان الحوار اخذت نهج مناهض للانتقال الديمقراطي و هذا واضح من الضيوف الذين يتم استدعائهم

Kamelnet  (Nigeria)  |Jeudi 20 Mai 2021 à 11h 58m |           



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