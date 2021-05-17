مصر ترسل مساعدات طبية إلى غزة وتخصص 11 مستشفى لمصابيها

الأناضول -

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، إرسال أدوية ومستلزمات الطبية لدعم قطاع غزة، فضلا عن تجهيز 11 مستشفى لاستقبال مصابيها جراء العدوان الإسرائيلي.وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إرسال 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى فلسطين لدعم المصابين في قطاع غزة بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك".وأشارت إلى أن شحنة المساعدات الطبية تشمل كافة أنواع الأدوية والمستلزمات الجراحية، وكافة أنواع المحاليل.وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 3 مستشفيات بمحافظة شمال سيناء المتاخمة لغزة لاستقبال المصابين من فلسطين عبر معبر رفح.وأشارت إلى "إرسال تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية ومستلزمات طبية للتدخلات الجراحية تكفي لمدة 3 شهور، فضلا عن دعمها بـ37 فريقا طبيا".وأكدت جاهزية كل من مجمع طبي، ومستشفى طوارئ بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، بجانب 6 مستشفيات في القاهرة (العاصمة) لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عالي المستوى.وأشارت إلى أنه تم الدفع بـ165 سيارة إسعاف مجهزة؛ منها 50 على طول معبر رفح.وفي وقت سابق مساء الإثنين، وصلت أول دفعة من جرحى قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى مصر، بينهم طفل عمره 5 سنوات، يعاني من كسر مضاعف بالقدم، وفق إعلام مصري.والأحد، وجه السيسي بفتح معبر رفح الحدودي مع القطاع لأجل استقبال المصابين جراء القصف الإسرائيل.وحتى مساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 22 استشهدوا منذ 7 مايو/أيار ومئات الجرحى بالضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.