إدارة بايدن تعلن تقديم 10 ملايين دولار للفلسطينيين

الأناضول -

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن المساعدات من شأنها دعم مشاريع التبادل والمصالحة مع الإسرائيليين، وفق "أسوشيتيد برس"

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس بأنها ستقدم 10 ملايين دولار للفلسطينيين، بهدف دعم عملية السلام مع إسرائيل.وجاء الإعلان الأمريكي عن المساعدات، في خضم تصاعد التوترات الجارية حاليا بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتأكيد واشنطن دعمها "حق" الأخيرة في الدفاع عن نفسها.وأعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن المساعدات المذكورة "جزء من حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، تم تخصيصها بداية العام الجاري للفلسطينيين".ومن المقرر أن تقدم واشنطن مساعدتها للفلسطينيين الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.ولم تحدد الوزارة الجهات التي ستتلقى المساعدات، بحسب المصدر ذاته.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى 126 شهيدا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 950 مصابا.وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.