الجيش الليبي يرصد هبوط طائرة شحن عسكرية لمليشيا حفتر في سرت

الأناضول -



وفق المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، رصد هبوط طائرة شحن عسكرية لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في قاعدة "القرضابية" بمدينة سرت (شمال وسط).جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر فيسبوك، دون أن يوضح حمولتها أو جهة قدومها.وأفاد البيان، بأن "هبوط الطائرة يعارض ويناقض اتفاق (5+5) لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".وفي 23 أكتوبر 2020، وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (تضم 5 أعضاء من القوات الحكومية و5 من مليشيا حفتر)، اتفاقا لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.كما أشار البيان أيضا إلى رصد "تحليق طيران مروحي في سماء المدينة".وأعلن "رصد 67 رحلة لطيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من سوريا إلى حفتر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".وأردف: "طائرات طيران الشام تقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، و تهبط بمطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج".واستدرك: "غالبا ما يتم إخفاء مسار الطائرة من الرادار بمجرد دخولها لأجواء ليبيا".وذكر أنه "سبق عبر برنامج تتبع رحلات الطيران، رصد رحلات مماثلة رغم ما يحوم حول الشركة من شبهات".و"أجنحة الشام" شركة طيران سورية خاصة، تعود ملكيتها لرجل الأعمال المقرب من النظام السوري محمد شموط، حيث تخضع لعقوبات أمريكية لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين موسكو ودمشق.