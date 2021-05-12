الرئيس الإسرائيلي يحذر من "حرب أهلية"

الأناضول -



ووزير الدفاع غانتس يقول إن الانقسام الداخلي لا يقل خطورة عن صواريخ "حماس" وذلك في إشارة لمواجهات عنيفة تشهدها مدن مختلطة بين سكان فلسطينيين وإسرائيليين

حذّر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من اندلاع "حرب أهلية" في إسرائيل بعد مواجهات دامية اندلعت في مدن مختلطة مساء الأربعاء، بين فلسطينيين وإسرائيليين .وقال ريفلين لدى تعليقه على مشاهد اعتداء عشرات الإسرائيليين على شاب فلسطيني في مدينة "بات يام" (وسط): "الحرب اندلعت في شوارعنا والأغلبية الصامتة مذهولة ولا تصدق ما تراه".وأضاف في تصريحات لقناة "كان" الرسمية: "الأغلبية الصامتة لا تقول شيئا لأنها مصدومة تماما".وتابع: "نحن نخلق حالة نسمح فيها بحرب أهلية لأننا صامتون".وناشد ريفلين "جميع القادة (العرب والإسرائيليين في إسرائيل) أن يقولوا للناس ألا يصابوا بالجنون"، مضيفا "نحن مواطنو بلد واحد، ومجتمع واحد".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "الانقسام الداخلي يهددنا ولا يقل خطورة عن صواريخ حماس".وأضاف غانتس في كلمة متلفزة: "لا يجب أن نكسب المعركة في غزة ونخسر المعركة على الوطن".وكانت مدن مختلطة داخل إسرائيل شهدت مساء الأربعاء، مواجهات متبادلة بين سكانها الفلسطينيين والإسرائيليين.وأصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة بعدما اعتدى عليه عشرات الإسرائيليين في أحد شوارع مدينة "بات يام" (وسط)، التي شهدت أيضا تحطيم محال تجارية يملكها فلسطينيون.وفي مدينة اللد (وسط)، أصيب شاب يهودي مساء الأربعاء بطلق ناري ووصفت إصابته بالخطيرة.وكان فلسطيني (25 عاما) قد قتل في المدينة برصاص مستوطن الإثنين، لتندلع بعدها مواجهات لم تتوقف.وتشهد مدن وبلدات عربية أخرى في إسرائيل مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، بما في ذلك مدينتي عكا وطبريا، بحسب قناة "كان".وأشارت القناة إلى وجود إصابات خطيرة في صفوف إسرائيليين إثر مواجهات مع العرب في مدينة عكا.وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مدن مختلطة في إسرائيل احتجاجات كبيرة "نصرة للقدس والمسجد الاقصى"، واعتقلت الشرطة عشرات الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وغيرها.​​​​​​​ومنذ الإثنين، استشهد 69 فلسطينيا، بينهم 16 طفلا و5 سيدات ورجل مسن، وأصيب أكثر من 1000 بجروح، جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على قطاع غزة، إضافة إلى مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية. فيما قُتل 6 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.