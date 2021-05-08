ليون يُعمق جراح لوريان برباعية في شباكه... ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الفرنسي

حقق أولمبيك ليون فوزا كبيرا على ضيفه لوريان، بأربعة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وعقب شوط أول سلبي النتيجة، نجح ليون في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 53 عبر متوسط ميدانه حسام عوار، ثم أضاف زميله البرازيلي لوكاس باكيتا هدفا ثانيا مع حلول الدقيقة 65.وأسفر المد الهجومي لأصحاب الأرض عن هدفين مُتتاليين أحرزهما البرازيلي الآخر برونو غيماريش في الدقيقتين 71 و77، قبل أن يُسجل توماس مونكوندوي هدف لوريان الوحيد عند الدقيقة 83.وأصبح ليون في رصيده 73 نقطة يحتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لوريان عند 38 نقطة في المركز السابع عشر على بعد نقطة واحدة من آخر المراكز المؤدية للهبوط ومغادرة دوري النخبة.