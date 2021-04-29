مع تصاعد إصابات كورونا.. الجزائر تمدد وتوسع حظر التجوال الليلي لأسبوعين إضافيين

الأناضول -

أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، تمديد وتوسيع حظر التجوال الليلي المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.وقالت الحكومة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها قررت تمديد حظر التجوال الليلي لأسبوعين إضافيين اعتبارا من السبت 1 مايو/ أيار المقبل.وأضافت أنه تقرر كذلك توسيع حظر التجوال الليلي ليشمل 19 ولاية من بين 58 تحصيها البلاد، عوضا عن 9 ولايات فقط كما هو مطبق حاليا.وتفرض السلطات حظر تجوال ليلي منذ بداية ظهور كورونا على أراضيها في مارس/ آذار 2020، لكنه يتسع ويضيق بحسب وضعية الإصابات بالفيروس في البلاد.ويأتي توسيع وتمديد هذا الحظر بينما تشهد البلاد، منذ أيام، تزايدا تدريجيا في الإصابات اليومية بكورونا، إلى جانب تسجيل قرابة 400 حالة من السلالتين البريطانية والنيجيرية.وحتى الخميس، أحصت الجزائر 121 ألفا و866 إصابة بكورونا، منها 3244 وفاة، و84 ألفا و940 حالة تعاف.وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، لوسائل إعلام محلية، بأن بلاده ليست في منأى عن موجة ثالثة للفيروس، وأن الحل يكمن في التزام المواطنين بتدابير الوقاية والتباعد.والأربعاء، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا حول الوضع الصحي ضم عدة وزراء ومسؤولين أمنيين، وحث فيه على تشديد تدابير الوقاية والإبقاء على إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية.