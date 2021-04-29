فرنسا ترصد الإصابة الأولى بالمتحور الهندي لكورونا

الأناضول -

رصدت الإصابة وهي لشخص عائد من الهند في منطقة نيو أكيتاين، أكبر منطقة إدارية في فرنسا..

أعلنت وكالة الصحة الإقليمية لمنطقة نيو أكيتاين، أكبر منطقة إدارية في فرنسا، الخميس، رصد الإصابة الأولى بالمتحور الهندي من فيروس كورونا.وقال بينوا إلبود، مدير الوكالة، في تصريحات صحفية إن السلطات الصحية "رصدت الحالة الأولى بالمتحور الهندي لكورونا في محافطة لوت وغارون (جنوب غرب) لشخص عائد من الهند"، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" الفرنسية (خاصة).جاء ذلك بعدما أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الثلاثاء، عدم اكتشاف أي حالة لكورونا تعود إلى المتحور الهندي في فرنسا.وتم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لظهوره في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، حسب منظمة الصحة العالمية.وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بكورونا، بينها أكثر من 379 ألفا في الساعات ال24 الماضية، فيما توفي 3 ألاف و645 ألف شخص جراء المتحور الجديد، بحسب وزارة الصحة.