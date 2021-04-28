   Sade - I Never Thought  

الولايات المتحدة.. 3 قتلى إثر تحطم طائرة في غابة بفلوريدا

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 18:33 قراءة: 0 د, 26 ث
الأناضول - واشنطن/ سهام الخولي - قتل 3 أشخاص، الأربعاء، إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد كانت تقلهم، قرب مدينة ميدلبورغ، شمالي ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت دورية الطرق السريعة في فلوريدا، التي تحقق في الحادث، إن الحادث "أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 3"، حسبما نقل موقع قناة "ABC نيوز" الأمريكية.


بدورها، طالبت سلطات المدينة، سائقي السيارات تجنب موقع التحطم الواقع غربي ميدلبورغ.

يشار أن المسؤولين لا يعرفون حتى الساعة (16:44 ت.غ) أي معلومات حول ملاك الطائرة؛ ومن أين غادرت أو إلى أين كانت تتجه عندما تحطمت.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224935



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 28 أفريل 2021 | 16 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:53
20°
 26° % 56 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
26°-1528°-1632°-1627°-1924°-16
  • Avoirs en devises
    21147,4

  • (28 avril)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,31277 DT        1$ =2,74718 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 avril)   324,3 MDT