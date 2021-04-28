الولايات المتحدة.. 3 قتلى إثر تحطم طائرة في غابة بفلوريدا

الأناضول -

قتل 3 أشخاص، الأربعاء، إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد كانت تقلهم، قرب مدينة ميدلبورغ، شمالي ولاية فلوريدا الأمريكية.وقالت دورية الطرق السريعة في فلوريدا، التي تحقق في الحادث، إن الحادث "أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 3"، حسبما نقل موقع قناة "ABC نيوز" الأمريكية.بدورها، طالبت سلطات المدينة، سائقي السيارات تجنب موقع التحطم الواقع غربي ميدلبورغ.يشار أن المسؤولين لا يعرفون حتى الساعة (16:44 ت.غ) أي معلومات حول ملاك الطائرة؛ ومن أين غادرت أو إلى أين كانت تتجه عندما تحطمت.