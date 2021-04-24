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عائلة التونسي الذي قتل شرطية فرنسية قرب باريس لا تزال تحت الصدمة

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 18:34 قراءة: 1 د, 15 ث
فرانس 24 - في إشارة واضحة على أنهم لا يزالون تحت الصدمة، رفض أفراد عائلة التونسي الذي قتل شرطية فرنسية بالقرب من باريس الجمعة التحدث إلى وسائل الإعلام في منزلهم في مدينة مساكن في وسط شرق تونس.

وبينما رفض أفراد العائلة الصغيرة السبت التحدث مع وكالة الأنباء أو وسائل إعلام أخرى، قال صهره إن جمال قرشان (36 عاما) عاد مؤخرا إلى تونس حيث أمضى أسبوعين.


وقال أحد أقاربه المدعو نور الدين والذي لم ير قرشان منذ فترة طويلة، إن هذا الأخير "كان شخصا هادئا ولم يكن متدينا بشكل خاص".

وقتل جمال قرشان بطعنتي سكين شرطية غير مسلحة عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه، قبل أن يطلق عناصر من الشرطة النار عليه ويردوه قتيلا.

وتعيش عائلة جمال في ضاحية مساكن في وسط شرق تونس، في منزل بسيط من طابق واحد طُليت جدرانه حديثا باللون الأبيض.

ويتحدّر من هذه المنطقة أيضا محمد لحويج بوهلال الذي نفذ في 14 تموز/يوليو 2016 في نيس هجوما بشاحنة أوقع 86 قتيلا.



وكان قرشان يعيش منذ سنوات في رامبوييه بالقرب من باريس ولم يكن معروفا من الشرطة الفرنسية.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه على تويتر الجمعة "لن نستسلم" أمام "الإرهاب الإسلامي".

وأفاد شهود أن الرجل صرخ "الله أكبر" لدى تنفيذ الهجوم.

وكان والد قرشان عامل بناء في نيس في جنوب شرق فرنسا، وقد تقاعد قبل عشر سنوات، وهو يتنقل منذ ذلك الحين بين تونس وفرنسا، وفقا لابن عمه.

ووصل جمال إلى فرنسا بصورة غير قانونية في عام 2009 حيث عمل في خدمة التوصيل وحصل على تصريح إقامة ساري المفعول لمدة عام في كانون الأول/ديسمبر.

فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224731

Lechef  ()  |Samedi 24 Avril 2021 à 19h 47m |           
Quelles que soient les causes et les antécédents de l'individu, ces assassins ou même les simples agresseurs devraient disparaître de la nature car ils sont contre-nature à savoir l'existence .

Afarit  ()  |Samedi 24 Avril 2021 à 18h 09m |           
من المستحيل إقناع داعشي بفساد معتقده
في 2011 ظهروا فجأة وبدأوا ينتشرون في المساجد سلاحهم الجهل والعنف
حادثة وقعت لي معهم تشرح كل شيء
خرجت ذات يوم من صلاة الصبح من المسجد
كان هناك أحد الإخوة يقوم بتحفيظ البعض القرآن ( وهو مختص في القراءات)
عند خروجي وجدتهم متجمعين في الخارج
سلمت وسألتهم: لم لا تتعلمون قراءة القرآن بقواعده؟ فالقرآن ليس فيه لا أشعري ولا صوفي ولا ولا
جوابهم: نتعلم وحدنا . وفجأة سألني أحدهم: ما المقصود بالنجوم التي في المصحف ( يقصد تقسيم الحزب : ثمن / ربع/ نصف)

لتعرفوا عملية غسل الدماغ الرهيبة التي يتعرضون إليها
بعد نصف شهر تقريبا كنت واقفا مع شخص نتحاور في موضوع فقهي يميل إلأى العقدي وكان واقفا بجانبنا ( صاحب النجوم)
فتدخل وسألني: ألم تعرف ماذا قال شيخ الإسلام
مع أني قضيت عدة سنوات في دراسة فكر الرجل بل ودرسته لتلاميذي كرجل مصلح تصنعت الجهل وقلت له
لا أعرفه. من هو شيخ الإسلام؟
رد بسرعة: أنا لا أتحاور مع من ليس لهم علم ولا يعرفون شيخ الإسلام وأ،صحك بأن تتعلم فرب العزة قال: " ولا تلزوا بأنفسكم إلأى التهلكة"
يقصد: ولا تلقوا بأيديكم إلأى التهلكة

والواقع أنه جاءني بجملة مقتطعة من سياقها من مجموع الفتاوى يريد أ، يثبت ما يستحيل إثباته ولا قصده شيخ الإسلام حتى في منامه
هولاء هم الدواعش فكرا فكيف ستكون الممارسة
له استعداد أن يضع قنبلة يفجر بها المارة حتى لو كان احتمال 100/ 100 أن تمر امه من هناك




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