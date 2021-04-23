فرنسا.. الشرطة تقتل تونسيا طعن شرطية فقتلها بالقرب من باريس

وكالات -

قتلت شرطية فرنسية، الجمعة، جراء تعرضها للطعن بمنطقة رامبوييه قرب العاصمة باريس، فيما أردت الشرطة المهاجم قتيلًا.وقالت الشرطة، في بيان، إن"رجلا تونسي الجنسية قتل بالسكين شرطية عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه على بعد 60 كلم من باريس، قبل مقتله إثر إصابته بالرصاص على أيدي شرطيين"، بحسب موقع قناة "بي إف إم" الفرنسية (خاصة).وأضافت أن المشتبه به "يبلغ من العمر 36 عاما، يقيم بصفة قانونية في فرنسا"، مشيرة إلى أنه غير معروف لدى أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية.وتوفيت الشرطية على الفور إثر إصابتها بطعنة في حلقها رغم تدخل رجال الإطفاء بالمخفر، في محاولة يائسة لمساعدتها، بحسب المصدر ذاته.من جهته، وصف رئيس الوزراء جان كاستيكس، عملية قتل الشرطية طعنًا بأنه "تصرّف همجي وجبان إلى أقصى حد".يشار أن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، سيجري تقييما للحادث لمعرفة الدوافع وراء الهجوم، وما إذا كانت ذات صلة بالإرهاب.