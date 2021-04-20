بايرن يقترب من لقب "البوندسليغا" بثنائية ضد ليفركوزن

خطى بايرن ميونخ خطوة أخرى نحو الحفاظ على لقبه بطلا للدوري الألماني لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من "البوندسليغا".وافتتح البايرن باب التسجيل مُبكرا بهدف أحرزه المهاجم الفرنسي تشوبو موتينغ عند الدقيقة السابعة، قبل أن يُضيف لاعب الوسط جوشوا كيميتش هدفا ثانيا في الدقيقة 13.وبات في رصيد بايرن ميونخ 71 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط كاملة عن ملاحقه المباشر لايبزيغ، مع تبقي أربع جولات فقط على نهاية الموسم.وأصبح العملاق البافاري بحاجة لانتصار واحد دون النظر لنتائج منافسيه، ليتمكن من التتويج باللقب للمرة التاسعة على التوالي و31 في تاريخه.بالمقابل تجرع باير ليفركوزن مرارة الهزيمة التاسعة له في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس. ​​​​​​​