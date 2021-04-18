السعودية تستأنف رحلات الطيران الدولية في 17 ماي

الأناضول -

أعلنت السعودية، الأحد، الاستئناف الكامل لرحلات الطيران الدولية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، عقب تعليق جزئي دام أكثر من عام، جراء تفشي فيروس كورونا.ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مساعد مدير الخطوط السعودية (رسمية) خالد بن عبدالقادر طاش، قوله إن "الخطوط السعودية جاهزة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية في 17 مايو/أيار 2021".والسبت، نشر حساب الخطوط السعودية الجوية، عبر موقع "تويتر"، تغريدة مقتضبة متسائلة: "هل جهزتم الحقائب"، في إشارة لاقتراب موعد الاستئناف الكامل لرحلات الطيران الدولية.ومنذ مارس/آذار 2020، علقت السعودية الرحلات الجوية الدولية بسبب تفشي كورونا، إلا أنها أعادت السماح في سبتمبر/أيلول الماضي بالسفر من وإلى 25 دولة وفق اشتراطات محددة، أبرزها خضوع الركاب القادمين إلى البلاد للحجر الصحي 7 أيام.وحتى الأحد، سجلت السعودية إجمالا 404 آلاف و970 إصابة بفيروس كورونا، بينها 6 آلاف و823 وفاة، و388 ألفا و702 حالات تعاف.