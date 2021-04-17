السعودية.. محمد بن سلمان يرزق بمولوده الخامس

الأناضول -

رزق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، السبت، بمولود خامس سماه "عبد العزيز".وقال الأمير السعودي محمد بن سلطان، في تغريدة عبر تويتر: "رُزق سمو ولي العهد اليوم بمولود أسماه عبد العزيز، جعله الله من مواليد السعادة، تيمنًا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبد العزيز آل سعود".وهنأ مسؤولون وأمراء سعوديون ولي العهد بمولوده الخامس، وذلك عبر تغريدات على حساباتهم في تويتر، منهم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والأمير سعود بن سلمان.ويُعد الأمير عبد العزيز، الطفل الخامس لولي العهد بعد سلمان ومشهور وفهدة ونورة.وأم المولود الجديد هي الأميرة سارة بنت مشهور آل سعود، التي تزوجها ولي العهد عام 2008.