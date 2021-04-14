تبون يجدد دعم الجزائر للمصالحة في ليبيا

الأناضول -

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، دعم بلاده للمصالحة الوطنية في ليبيا.جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها تبون، إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمناسبة حلول شهر رمضان، وفق بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للمنفي.وقال البيان: "جدد الرئيس الجزائري موقف بلاده المتضامن مع ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الموحدة ضمن حوار شامل، بما يحفظ سيادة البلاد ويصون استقلالها ووحدة ترابها بعيدا عن أي تدخلات أجنبية".وتلقى المنفي تهاني تبون "باسمه وباسم الشعب الجزائري الشقيق باستقبال شهر رمضان الكريم" وفق البيان.وفي 16 مارس الماضي، ‏أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عزم بلاده "مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة".وفي 6 أبريل الجاري، أعلن المجلس الرئاسي تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة لحل الخلافات بين الليبيين.وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد المؤقتة مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.وتعنى السلطة المؤقتة في ليبيا، بتأسيس المفوضية، ضمن خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية، في 5 فبراير .