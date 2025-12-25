Babnet   Latest update 13:22 Tunis

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية

قام المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بقدرة 22 كيلواط، وذلك في إطار البرنامج النموذجي لتركيز 60 محطة شحن للسيارات الكهربائية بمختلف ولايات الجمهورية وتحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

 ويُعدّ المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية في خطوة تعكس التزام المؤسسات العمومية بدعم التنمية المستدامة والتنقل النظيف، خاصة أن محطة الشحن مرتبطة بمحطة لإنتاج الطاقة الشمسية وهو ما يساهم في الحدّ من الإنبعاثات.

وتمثّل هذه المبادرة، وفق بيانات نشرتها وكالة التحكم في الطاقة، مرحلة محورية في مسار تشجيع استعمال السيارات الكهربائية ونشر ثقافة التنقل النظيف، خاصة داخل الفضاءات الجامعية، بما يدعم التوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر ومستدام.


ويجري حاليًا، بالتعاون مع عدد من البلديات والمؤسسات العمومية، العمل على استكمال تركيب محطات الشحن المتبقية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء شبكة وطنية لشحن السيارات الكهربائية قادرة على تلبية احتياجات المستعملين ودعم التوجه الوطني نحو التنقل المستدام والانتقال الطاقي، وفق وكالة التحكم في الطاقة.
