اتفاق أممي إفريقي على دعم الاستقرار في ليبيا

الأناضول -

اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الثلاثاء، مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي، على دعم الاستقرار في ليبيا.جاء ذلك خلال لقاء أديوي وكوبيتش على هامش زيارة الأخير لمنظمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دون تفاصيل عن الزيارة ومدتها وبرنامجها.وقال البيان إن الطرفان اتفقا على "تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بما يصب في مصلحة الشعب الليبي والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة".وأضاف أنهما بحثا سبل التعاون "في مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 والتصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة".من جهته أعرب كوبيتش "عن تقديره للمشاركة المثمرة المتواصلة والقوية للاتحاد الإفريقي في الحوار الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في إطار عملية برلين، وللدور الهام للاتحاد الإفريقي في مساعدة ليبيا على تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين".وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء الليبيين من المصادقة على سلطة انتقالية موحدة يرأس حكومتها عبد الحميد الدبيبة، ومجلسها الرئاسي محمد المنفي، وتسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي.وفي سياق متصل بحث كوبيتش مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل، "عددا من القضايا مع التركيز على قضايا الهجرة واللاجئين واحترام حقوقهم، واحترام القانون الإنساني الدولي" وفق البيان.كما تطرق الطرفان لبحث "تفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ بضعة أعوام، تجارة الهجرة غير النظامية.وتنطلق من تلك المناطق قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها مئات من جنسيات عربية وإفريقية، وفق مؤسسات حقوقية.