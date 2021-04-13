شريهان على شاشة رمضان 2021.. بأجر خيالي

وكالات -

عادت الفنانة المصرية شريهان إلى شاشة رمضان 2021 بعد غياب استمر 27 عاما.وحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، فقد بلغ أجر شريهان نظير تقديمها إعلانا دعائيا لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التي أصرت الفنانة على أن تتحملها الشركة.كما اشترطت الفنانة الاستعراضية الرائدة في تقديم فوازير شهر رمضان في تعاقدها على أن توافق على من سيشارك معها في الحملة الإعلانية، وأن تشاهدها قبل عرضها على الشاشة وتوافق عليها.ويضم الإعلان عددا من الاستعراضات، فضلا عن أغنية بصوت شريهان، ومعها فنان شاب يقول مقدمة الإعلان فقط، بحسب مصدر مطلع من فريق عمل الإعلام لشبكة "سكاي نيوز".وسيتم عرض الإعلان في صورة استعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة شريهان في ثمانينيات القرن الماضي، بينما تمت الاستعانة بإحدى الفرق الأوروبية، التي قدمت استعراضات مسرحية شريهان "كوكو شانيل" التي لم تعرض بعد.وكانت آخر فوازير رمضان قدمتها شريهان في عام 1993، باسم "حاجات ومحتاجات"، بينما كان آخر ظهور فني لها على شاشة السينما من خلال فيلم "العشق والدم" من إنتاج 2002، وشاركها بطولته الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.