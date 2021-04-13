العملة الافتراضية "بيتكوين" تبلغ مستوى قياسيا جديدا بأكثر من 62 ألف دولار للوحدة

وكالات -

تخطى سعر عملة بيتكوين رقما قياسيا جديدا في تعاملات اليوم الثلاثاء ليتجاوز أكثر من 62 ألف دولار.وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021.وبحسب بيانات موقع coinmarketcap فقد تجاوز سعر بيتكوين 62.8 ألف دولار.وبلغت صباح اليوم الثلاثاء القيمة الإجمالية للعملات المشفرة 2.14 تريليون دولار.ومؤخرا لاقت بيتكوين، رواجاً كبيراً بين المؤسسات منذ انتشار الوباء العام الماضي، حيث قبلتها "تسلا" كطريقة دفع، وضمتها "باي بال" أخيراً للقبول ضمن شبكة واسعة من التجار.يأتي ذلك، فيما يقترب عملاق وول ستريت الأكبر بنك "غولدمان ساكس"، من تقديم أدواته الاستثمارية الأولى في العملة المشفرة بيتكوين، والأصول الرقمية الأخرى لعملاء مجموعة إدارة الثروات الخاصة به.ظهرت بيتكوين بين حطام الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تعرضت للرفض مراراً من البنوك الأميركية الكبرى بسبب تقلباتها العنيفة، وأصلها الذي لا يزال مجهولاً إلى الآن، لكن القطاع استسلم بعد الطفرة الأخيرة في سعر بيتكوين، حيث اجتذبت المستثمرين المؤسسيين والشركات واللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية."في النهاية، كان طلب العميل هو الفائز"، وفقاً لما ذكرته ريتش.ويستهدف قسم إدارة الثروات في غولدمان ساكس الأفراد والعائلات الثرية، مع وضع حد أدنى للمحفظة عند 25 مليون دولار لكل عميل على الأقل.