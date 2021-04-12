رامز جلال في رمضان 2021... رامز عقله طار

يحمل برنامج رامز جلال في رمضان 2021 هذا العام اسم «رامز عقله طار»، حيث صورت أحدث المقلب داخل مدينة ملاهٍ في المملكة العربية السعودية.وكشف البرومو الدعائي على MBC عن أبرز ضيوف برنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي، من أبرزهم محمد هنيدي، ودينا الشربيني، وريهام حجاج، وسمية الخشاب، وويزو، إضافة إلى عدد من نجوم الغناء مثل حمو بيكا، ولاعبي كرة القدم من بينهم محمد مجدي قفشة، وجنش ومروان محسن، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي.وانتهى رامز جلال من تصوير حلقات برنامجه الجديد في المملكة العربية السعودية، وعاد إلى مصر في نهاية مارس الماضي.وظهر في البرومو الأول لبرنامج «رامز عقله طار»، النجوم يقفزون من مستوى عالٍ في حمام سباحة كبير، وقد داعب الفنان محمد هنيدي جمهوره فور طرح البرومو، ونشر صورته وهو يقفز من أعلى الطائرة وعلق قائلاً، «ممكن تخلوني سوبر مان مش هنيدي».وبرنامج «رامز عقله طار» هو العاشر في مسيرة رامز جلال في برامج المقالب، الذي بدأ تقديمه للمرة الأولى في عام 2011 بعنوان «رامز قلب الأسد»، ومنذ ذلك الوقت أصبح برنامج رامز جلال وجبة أساسية على الشاشة الرمضانية، حيث قدم بعد ذلك «رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ أمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز في الشلال» و«رامز مجنون رسمي».