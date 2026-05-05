كرة الطاولة: اختفاء لاعب المنتخب التونسي بوبكر بوراس خلال المشاركة في بطولة العالم بلندن

أكّد المختار التوكابري رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة اختفاء لاعب المنتخب التونسي للعبة بوبكر بوراس بتاريخ 2 ماي الجاري عقب مشاركة المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق أكابر المقامة بالعاصمة البريطانية لندن.وأفاد التوكابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الجامعة تلقّت إشعارا من المدرب الوطني مراد سطا الذي تولى بالتوازي رئاسة بعثة المنتخب المشاركة في المونديال، أكّد من خلاله مغادرة بوبكر بوراس مقر الاقامة دون سابق اعلام، وذلك عقب نهاية المشاركة التونسية في بطولة العالم منذ الدور الاول، والاستعداد للعودة الى ارض الوطن بالتاريخ ذاته.وقال التوكابري "ان الجامعة بادرت حال ابلاغها خبر اختفاء اللاعب بالتواصل مع سفارة تونس بلندن ووزارة الشباب والرياضة".وأكد أن الجامعة لم تتلقّ الى حدود اليوم اي اتصال من اللاعب رغم محاولات التواصل معه بشكل متكرّر، مضيفا ان الاختفاء المفاجئ لبوارس البالغ من العمر 25 سنة سيشكل خسارة للمنتخب، سيما أنه يعدّ أكبر عنصر في الفريق الوطني الذي يتألف من عناصر واعدة في انتظار إرساء نواة أخرى من اللاعبين القادرين على حمل المشعل وتشكيل منتخب اكابر في قادم المواعيد.وأوضح رئيس الجامعة ان بوبكر بوراس ينتمي لنادي كرة الطاولة بسكرة، ويزوال تمارينه بالتوازي مع المضرب الذهبي البنزرتي، مشيرا الى انه لا يتمتع بعقد أهداف مع وزارة الشباب والرياضة على خلاف الثلاثي المتكون من وسيم الصيد وفدوى القارسي وعبير الحاج صالح، كما لا يتمتع بالإعاشة بالمركز الوطني لإعداد رياضيي النخبة بالمنزه، علما وأنه منقطع عن الدراسة بعد أن زاول تعليمه سابقا بالمعهد الرياضي بالمنزه.يشار الى المنتخب التونسي الذي يتألف كذلك من الثنائي يوسف العيدلي ووسيم الصيد، أنهى مشاركته في بطولة العالم التي انطلقت من 28 افريل الفارط وتتواصل الى غاية 10 ماي الجاري منذ الدور الاول، بعد انتصار واحد على منتخب غواتيمالا 3-1 وهزيمتين ضد الهند صفر-3 وسلوفاكيا صفر-3 ضمن المجموعة السابعة.