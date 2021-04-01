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السعودية تعلن اعتقال شخص يحمل سلاحا أبيض بالحرم المكي

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 20:16 قراءة: 1 د, 2 ث
الأناضول - مكة المكرمة - أعلنت السعودية، الخميس، ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات "مؤيدة لجماعات إرهابية" في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن متحدث شرطة منطقة مكة (لم تسمه)، أن "قوة أمن الحرم المكي الشريف رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد".


وأضاف المتحدث أن "قوة الأمن أوقفت الشخص على الفور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، تداولت صحف سعودية، بينها "المدينة" (خاصة)، مقطع فيديو مصور للحادثة.

ويظهر في المقطع الشخص المذكور يرتدي ثوبا سعوديا تقليديا، ويحمل سكينا بيده، وهو يردد عبارات داعمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي يونيو/حزيران 2017، أعلنت السلطات السعودية أنها أحبطت عملا إرهابيا وشيكا كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع بمدينتي مكة وجدة (غرب).

وفي حينه، ذكرت وزارة الداخلية أن انتحاريا من أفراد المجموعة فجر نفسه أثناء محاصرة القوات الأمنية له في مبنى بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام أحد المواقع؛ ما أسفر عن انهيار أجزاء من المبنى، وإصابة 6 وافدين مقيمين فيه، و5 من رجال الأمن.

وجاءت الحادثة آنذاك بعد نحو عام من إحباط عملية إرهابية استهدفت الحرم النبوي في المدينة المنورة، في 4 يوليو/تموز 2016.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223443

Afarit  ()  |Jeudi 01 Avril 2021 à 21h 21m |           
اعلام أبو منشار لجلب التعاطف الدولي
حتى الأهبل لا يفعلها لخلو المسجد الحرام من المعتمرين
ماذا يفعل هناك وهو يعلم أنه سيعتقل؟
لم يخبرنا النظام السعودي عن هذه الجريمة مثلا
https://www.youtube.com/watch?v=815ZS0wvQJw



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