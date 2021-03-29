بعد إغلاق لنحو 7 سنوات.. فرنسا تعيد فتح سفارتها بليبيا

الأناضول -

أعادت فرنسا، الإثنين، فتح سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق دام لنحو 7 سنوات.وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الموثق بـ"تويتر": "إعادة فتح سفارة فرنسا اليوم 29 مارس".وقبل نحو أسبوع، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لباريس، أنه سيتم إعادة فتح السفارة الفرنسية بطرابلس الإثنين (اليوم).وفي يوليو/تموز 2014، أغلقت السفارة الفرنسية أبوابها في طرابلس غير أنها واصلت نشاطها من باريس، بعد أن أجلت رعاياها آنذاك.ومنذ ذلك الحين دعمت فرنسا مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، بالأسلحة والذخائر.وفي يوليو/تموز 2016، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية وفاة 3 من جنودها في مدينة بنغازي (شرق) الخاضعة لسيطرة حفتر.وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.