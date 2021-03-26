"الحوثي": استهدفنا السعودية بـ18 مسيّرة و8 صواريخ باليستية

الأناضول -

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، استهداف مواقع حيوية في السعودية بـ18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عقب 3 أيام على إطلاق السعودية، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقف إطلاق النار أحادي الجانب.وقال سريع: "استهدفت قواتنا مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية سعودية بـ18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليسيتة".وأوضح أنه "تم استهداف مقرات شركة أرامكو في رأس التنورة، ورابغَ، وينبعَ، وجازان (جنوب)، وقاعدة الملك عبد العزيز بالدمام (شرق)، ومواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير (جنوب)".يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان السعودية، اندلاع حريق في منشأة للبترول جراء استهدافها بمقذوف في منطقة جازان (جنوب)، دون وقوع إصابات.والخميس، قال التحالف العربي (تقوده السعودية)، في بيان، إن جماعة الحوثي اليمنية حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران (جنوب)، كما أعلن في وقت سابق من اليوم نفسه، اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.والإثنين، أعلنت السعودية، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، يتضمن أبرزها وقف إطلاق النار من جانب واحد، وفتح مطار صنعاء الدولي، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة (غربي اليمن) بالبنك المركزي.وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.