أسعار النفط تتراجع مع تزايد قيود كورونا دوليا وسط مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي

الأناضول -

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، وسط تزايد القيود الدولية لتخفيف تفشي فيروس "كورونا"، ومخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي.وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، عن تمديد غلق المرافق الحيوية في مختلف الولايات، حتى تاريخ 18 أبريل/نيسان المقبل؛ لاحتواء موجة جديدة من الإصابات.وعند الساعة (08:20 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار، بنسبة 1.52 بالمئة أو دولارا واحدا إلى 63.64 دولارا للبرميل.كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار، بنسبة 1.38 بالمئة أو 85 سنتا إلى 60.71 دولارا للبرميل.إلا أن استمرار تحالف "أوبك+" باتفاقية خفض الإنتاج، بمقدار 7.2 ملايين برميل يوميا حتى أبريل/نيسان المقبل، يكبح هبوطا أكبر في أسعار الخام.كما تتلقى الأسعار دفعة من مواصلة السعودية التزامها بخفض طوعي لإنتاجها النفطي، بمقدار مليون برميل يوميا، بدأ مطلع فبراير/ شباط الماضي حتى نهاية أبريل القادم.