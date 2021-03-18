المغرب..لجنة حكومية توصي بمواصلة استعمال لقاح "استرازينيكا"

الأناضول -

أوصت لجنة حكومية مغربية بمواصلة استعمال لقاح "أكسفورد - استرازينيكا" البريطاني في حملات التطعيم بالبلاد.جاء ذلك بحسب بيان للجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية (حكومية)، صادر الاربعاء، واطلعت الأناضول على نسخة منه.ولفت البيان أن “اجتماع اللجنة جاء لدراسة وتقييم الأعراض الجانبية المتمثلة في حالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا المستعمل لتطوير المناعة ضد فيروس كوفيد-19”.وأكد أعضاء اللجنة أن "فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وليس هناك أية صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعماله".وأكدت وزارة الصحة، بحسب نفس البيان، "عدم تسجيل أية وفاة ضمن المستفيدين من لقاح أسترازينيكا نتيجة مضاعفات أعراضه الجانبية".والثلاثاء، أوصت منظمة الصحة العالمية، بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.جاء ذلك في تصريحات لكبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناتان، قبيل اجتماع مرتقب لخبراء المنظمة؛ لبحث مدى سلامة اللقاح، في الوقت الذي تواصل دول أوروبية تعليق استخدامه.وقالت سواميناتان: "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا".ومن المنتظر أن يجتمع خبراء من الوكالة الأوروبية، الخميس، لبحث أزمة لقاح أسترازينيكا.وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت عدة دول أوروبية، منها: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وأيرلندا وهولندا والدنمارك والنرويج، تعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" "كإجراء احترازي".جاء ذلك نتيجة مخاوف طبية إثر وفاة حالة مصابة بكورونا في الدنمارك قبل نحو أسبوع، نتيجة جلطة دموية، عقب تلقي اللقاح.بدورها، دافعت شركة أسترازينيكا عن اللقاح، لكنها شددت في المقابل على أن سلامة المرضى "أولوية قصوى".وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 121 مليونا و516 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و685 ألفا، وتعافى ما يزيد على 97 مليونا و965 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر".