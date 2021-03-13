الأردن.. توقيف مدير و4 من موظفي مستشفى وفيات انقطاع الأكسجين

الأناضول -

أعلن نائب عام العاصمة الأردنية عمان حسن العبداللات، السبت، توقيف مدير و4 من موظفي مستشفى حكومي شهد وفاة 7 مرضى بسبب انقطاع الأكسجين.وأثارت تلك الحادثة غضبا واسعا شعبيا وحكوميا في البلاد، تطور إلى مسيرات احتجاجية في بعض المناطق.ووفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أفاد العبداللات بتوقيف مدير مستشفى "السلط الجديد" في مدينة السلط بمحافظة البلقاء (وسط)، الذي وقع فيه الحادث، و3 من مساعديه، ومسؤول تزويد الأكسجين فيه.وأضاف أنه أسند إلى الموقوفين تهمة "التسبب بالوفاة بالاشتراك"، مشيرا أن التحقيق ما زال مستمرا.وأدت الحادثة إلى إقالة وزير الصحة من منصبه، بعد أن تحملت الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.فيما زار عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، المستشفى عقب الحادثة، وطلب من مديره "الاستقالة الفورية"، وفق التلفزيون الرسمي.كما خرجت مسيرات شعبية غاضبة في محافظة مأدبا (وسط) وحي الطفايلة بعمان، طالب المشاركون فيها باستقالة الحكومة وتغيير النهج.فيما تصدر وسم (هاشتاغ) "مستشفى السلط" قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" بالأردن.ولم توضح السلطات، على الفور، إن كان الأمر يتعلق بمرضى مصابين بفيروس كورونا أم لا.ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا بالمملكة 469 ألفا، منها 5 آلاف و285 وفاة، و390 ألفا و127 حالة شفاء.