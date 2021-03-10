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الترفيع في أسعار المحروقات

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 22:25 قراءة: 0 د, 34 ث
تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر مارس 2021 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي الخميس 11 مارس 2021 على الساعة صفر كما يلي:

البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 40 مليم للتر ليصبح 1995 مليما /لتر عوضا عن1955 مليما /لتر،
الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 30 مليم للتر ليصبح 1530 مليما/لتر عوضا عن 1500 مليما/لتر،

الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 35 مليم للتر ليصبح 1720 مليما/لتر عوضا عن 1685 مليما/لتر،
كما تعلم الوزارة أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغير.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222156

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 10 Mars 2021 à 23h 49m |           
ممتاز



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