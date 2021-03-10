الحرس الديواني بالقيروان تحجز 900 كلغ من المعسل المهرب المصنع يدويا

تمكنت اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 فرقة الحرس الديواني بالقيروان من ضبط شاحنة خفيفة ذات ترقيم تونسي محملة ببراميل تحتوي على أكياس معبأة بكميات من المعسل المصنع يدويا قدر وزنها ب 900 كلغ.وبمزيد التحري مع السائق أفاد بأنه قام بشحنها من أحد المحلات الكائنة بمنطقة ذراع التمار بالقيروانووفق بلاغ للديوانة وبعد استشارة النيابة العمومية تم تفتيش المحل المذكور حيث اتضح و أنه معد لتصنيع هذه المادة بطريقة يدوية وقد تم العثور على كمية اخرى تقدر ب1200 كلغ من مادة المعسلكما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بنفرين في قضية الحال.يذكر أن تصنيع مواد التبغ هي من اختصاص الدولة حصريا كما يخضع انتاجها وتعليبها إلى المراقبة الفنية.