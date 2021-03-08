عودة خوان لابورتا لرئاسة برشلونة

أعلن نادي برشلونة رسميا عودة خوان لابورتا لرئاسة النادي الكتالوني إثر فوزه في الانتخابات التي أجريت مساء الأحد.وتقدم لابورتا في نتائج الفرز بنسبة 57.83 بالمئة من الأصوات، يليه فيكتور فونت بـ31.14 بالمئة وتوني فريتشا 9.82 بالمئة.واعتمد التصويت عبر البريد الإلكتروني في الانتخابات، وفقًا لأحكام وتعليمات السلطات الصحية من أجل حماية وضمان سلامة الناخبين، لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.ويبلغ عدد من صوت في الانتخابات نحو 110.522 ألف عضو، بينهم 40.347 ألفا فوق 60 عامًا، و93 بالمئة يعيشون في كتالونيا و4 بالمئة في بقية الإقليم و3 بالمئة من الخارج.وكان من المنتظر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية يوم 24 يناير/كانون الثاني الفائت، لكنها تأجلت بعد الاتفاق بين النادي والحكومة الإسبانية، بسبب الموجة الثانية من كورونا.وسبق لخوان لابورتا أن ترأس النادي الكتالوني في الفترة ما بين 2003 و2010، في أعوام مثلت العصر الذهبي لبرشلونة، حيث توّج الفريق بالعديد من الألقاب المحلية، وسيطر على أغلب الألقاب القارية والعالمية.