أسعار النفط عند ذروة عامين بعد قرار إيجابي لتحالف "أوبك"

الأناضول -

صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، إلى ذروة عامين، مدفوعة بتمديد تحالف (أوبك+) خفض الإنتاج شهرا إضافيا، إلى جانب هجمات بطائرات مسيرة تعرضت لها مرافق حيوية سعودية.والخميس، قرر وزراء تحالف منتجي النفط "أوبك+"، تثبيت مستوى الإنتاج المعمول به لشهر مارس/آذار الحالي، ليمتد حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وفق بيان صدر عن التحالف عقب اجتماع افتراضي.وفاجأت السعودية المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بتمديد لمدة شهر إضافي في خفض طوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، حتى نهاية أبريل بدلا من مارس.وبدأت السعودية تنفيذ قرار الخفض الطوعي في إنتاجها، مطلع فبراير/ شباط الماضي، يضاف فوق حصتها المقرة من خفض الإنتاج.وعند الساعة (06:00 بتوقيت غرينتش)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 2.25 بالمئة أو 1.59 دولارا إلى 71.2 دولارا للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 2.10 بالمئة أو 1.40 دولارا إلى 67.47 دولارا للبرميل.وتلقت الأسعار دعما إضافيا، عقب إعلان السعودية مساء الأحد، تعرض ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، لهجوم بطائرة مسيرة قادمة من جهة البحر.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في الميناء (من أكبر موانئ شحن البترول في العالم)، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، قادمة من جهة البحر". دون تفاصيل.