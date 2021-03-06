قدم.. لايبزيغ يهزم فرايبورغ بثلاثية نظيفة

خرج لايبزيغ من أرض مضيفه فرايبورغ بثلاث نقاط مستحقة عقب تغلبه عليه بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.وضع الفرنسي كريستوفر نكوكو لاعب وسط لايبزيغ فريقه بالمقدمة بهدف أول جاء عند الدقيقة 41، أنهى به أحداث الشوط الأول.وتابع لايبزيغ أفضليته في الشوط الثاني، وتمكن الفريق عبر مهاجمه ألكسندر سورلوت من تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 64، قبل أن يختتم السويدي إيميل فورسبرغ النتيجة بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 80.وبات في رصيد لايبزيغ 53 نقطة احتل بها صدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 34 نقطة في المركز الثامن.وفي نتائج أخرى، تغلب هوفنهايم على ضيفه فولفسبورغ بهدفين لواحد، وسقط بوروسيا مونشنغلادباخ على ميدانه أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد.وانتصر هيرتا برلين على أوغسبورغ بهدفين لواحد، في حين انتهت مواجهة آينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.