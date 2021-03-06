كورونا..439 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفرنسا

الأناضول -

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الجمعة، أنها سجلت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة المنقضية.وجاء في بيان وزارة الصحة الفرنسية: "تم تسجيل 23 ألفًا و507 إصابات جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 439 حالة وفاة".وبحسب بيانات الوزارة بلغ إجمالي الإصابات في البلاد، 3 ملايين و859 ألفًا و102، في حين بلغ إجمالي الوفيات 88 ألفًا و247 حالة.وتعتبر فرنسا الدولة الـ8 عالميا من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة.وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 116 مليونا و659 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و591 ألفا، وتعافى ما يزيد على 92 مليونا و273 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".