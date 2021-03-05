السعودية: مصابان إثر تناثر شظايا مسيرات حوثية جنوب غربي البلاد

الأناضول -

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل، إثر تناثر شظايا مسيّرات "حوثية" مفخخة استهدفت جنوب غربي البلاد.جاء ذلك في بيان للدفاع المدني السعودي، عقب ساعات على إعلان تدمير 6 مسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.وأفاد البيان بـ"تلقي بلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، إثر اعتراض طائرات حوثية مسيرة مفخخة".وأوضح أن ذلك أسفر عن "إصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، ومدني آخر، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل جراء الشظايا المتطايرة".وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف العربي، في بيان، تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.ولاحقا، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف "مواقع هامة" في مطار أبها الدولي، وقاعدة "الملك خالد الجوية" بـ8 طائرات مسيرة مفخخة.وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.​​​​​​​