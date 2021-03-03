سبيطار والا كاراكوز!؟

من المآسي في هذا الوطن واحد أسباب تخلفنا انّ ( العمومي ) دوما مُرَذَّل ، رزڨ بيليك ، رزڨ بلا أُمّالي ،،، كل واحد يشتغل في العمومي يعمل كيف ما يحب ، مؤسسات بلا مرجعية خصوصا بعد الثورة ومع الإتحاد ونقاباته ،،، ما عادش عقاب ولا مجالس تاديب ولا حتى لفت نظر . المسؤولين ياكلوا في خبزتهم مسارقة وابعد عليّا يرحم والديك لأنّ سلط الاشراف لا تحمي ولا تطبق القانون خوفا من غضب الاتحاد حتى ضاعت النؤسسات العمومية واحدها السبيطار ...تدخل السبيطار تقول داخل صالة افراح ڨعباجي ،،، الازياء ،،، ازياء ملائكة الرحمة انقلبت الى كاراكوزات ، الوان كيف حَلوة العيد ، نصف ازياء( جيلية ) بالوان و فصايل معوجة ، على سراول منقوبة و شعورات مجبدة و ملونة و صبابط و سبادريات انواع و اشكال عطورات على روائح عروقات !!!؟؟ما عاد تفرز الطبيبة من العاملة و لا الممرض من العامل ، اخضر على ازرق على برتڨاني على احمر .... الاصل فيه و مع وزارة تحترم مواطنيها وادارة - واقفة - الزي يجب ان يكون رسميا و كاملا وخاصا بكل اختصاص عمل كما يجب ان يحمل شارة واضحة لتخصص حامله و صنفه ، و خصوصا على هذه الادارة وضع حد للتسيب في المظاهر و الهندام ،،، راك في سبيطار يا سيد !!!