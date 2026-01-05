التعادل السلبي يحسم اللقاء الودي بين مستقبل المرسى ومستقبل سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695be21826b408.58909139_iqoljegkfmnhp.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل مستقبل المرسى اليوم الاثنين مع ضيفه مستقبل سليمان دون أهداف في مباراة ودية أقيمت بملعب عبد العزيز الشتيوي ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

يذكر أنّ مستقبل المرسى يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 19 نقطة فيما يحتل مستقبل سليمان المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة وذلك بعد مضي 15 جولة.