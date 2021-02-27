برشلونة يعود بفوز ثمين من ميدان إشبيلية

عاد برشلونة بثلاث نقاط ثمينة من أرض مضيفه إشبيلية، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، السبت، في أبرز مواجهات الجولة 25 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".قدم برشلونة شوطا أول من الأفضل له هذا الموسم، سيطر خلاله على مجريات اللعب، ومارس ضغطا هجوميا أسفر عن هدف أحرزه الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 29 بتمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.وتابع الفريق الكتالوني أفضليته في الشوط الثاني واستطاع الوصول إلى مناطق خصمه في أكثر من مناسبة وسط استمرار عناصر إشبيلية في تقديم أداء باهت أدى إلى تلقيهم هدفا ثانيا عند الدقيقة 86 حمل توقيع ميسي.وبات في رصيد برشلونة 53 نقطة وضعته في المركز الثاني مؤقتا، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.