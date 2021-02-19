أرسنال يعود بتعادل ثمين من أرض بنفيكا

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة بنفيكا البرتغالي بضيفه أرسنال الإنجليزي، الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.ونجح بنفيكا في افتتاح باب التسجيل بهدف أحرزه لاعب الوسط لويس ألفونسو عند الدقيقة 55 من علامة الجزاء، قبل أن يتمكن أرسنال من تعديل النتيجة سريعًا بهدف جاء بعد دقيقتين فقط عن طريق المهاجم بوكايو ساكا.ولحساب الدور ذاته، تغلب غرناطة الإسباني على نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، في حين سار فياريال على خطى جاره وعاد بفوزٍ ثمين من أرض ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين نظيفين إيضًا.ومن جهته، حقق شاختار دونيتسك الأوكراني نتيجة طيبة خارج ميدانه بعدما تغلب على مضيفه ماكابي تل أبيب بهدفين دون مقابل.وتقام مواجهات الإياب في 24 و25 من الشهر الحالي.