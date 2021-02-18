مانشستر سيتي يواصل الانفراد بالقمة بفوز مستحق على إيفرتون

واصل مانشستر سيتي تحقيق النتائج المميزة بفوزٍ جديد جاء على حساب مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لواحد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل لاعب الوسط فيل فودين هدف التقدم للسيتي عند الدقيقة 32 بتسديدة مميزة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد، قبل أن يعود إيفرتون سريعًا ويُحرز هدف تعديل الكفة عن طريق البرازيلي ريشارليسون في الدقيقة 37.ومع بداية الشوط الثاني، فرض السيتي أسلوب لعبه وتمكن عبر لاعبه الجزائري رياض محرز من تسجيل هدف ثاني عند الدقيقة 63، ثم أتبعه زميله برناردو سيلفا بأخر ثالث جاء في الدقيقة 77.وبات في رصيد مانشستر سيتي 56 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع.